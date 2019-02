Manuel Bortuzzo, tracce sulla pistola.

«Ha saputo della paralisi ma non ha pianto». A parlare è Franco Bortuzzo, padre di Manuel, che si trova all'ospedale San Camillo dove è ricoverato i figlio ferito nella notte tra sabato e domenica alla periferia sud di Roma. «Gli ho promesso che tornerà a vivere come una persona normale», aggiunge.

Ci sono tracce sullache ha sparato aed è stata poi lasciata su un prato durante la fuga. La persona che ha sparato non avrebbe usato guanti e avrebbe quindi lasciato impronte sull'arma del delitto.e arrivare così ad una identificazione certa di chi ha sparato. Indagini sono in corso per identificare anche lo scooter da cui sono partiti gli spari.Intanto il giovane nuotatore si è svegliato.