Via terra e via mare, il corteo delle persone che vogliono le navi da crociera a Venezia

VENEZIA - Dai portabagagli agli ormeggiatori, ai dipendenti dell'indotto: 700/800 persone questa mattina ahanno manifestato per lo stato di crisi che stanno attraversando migliaia di famiglie, per ora coperte in parte dagli ammortizzatori sociali, ma che chiedono certezze per il futuro.Una parte dei lavoratori si è data appuntamento ao, con un corteo lungo le Zattere. Un altro gruppo ha raggiunto il bacino di San Marco in barca. E proprio da una barca sono state raccontate le storie di questo popolo che gravita intorno alla Marittima e a Marghera, oggi desolatamente orfane delle crociere, chiedendo un impegno forte al Governo perchè venga risolto il nodo del passaggio delle grandi navi.

Ultimo aggiornamento: 13:02

