Manifestazione "no green pass" in Piazza Ferretto: più di 500 persone assiepate e senza mascherina

MESTRE - Manifestazione no green pass questa sera, 12 novembre, a Mestre. Con grandi striscioni a sostegno dei portuali di Trieste, più di cinquecento persone si sono assiepate in Piazza Ferretto. Nessun distanziamento tra uno e l'altro e moltissime persone senza mascherina hanno partecipato alla protesta. Slogan e cori inneggiati dal palco ai partecipanti: «Vogliamo ribaltare l'Italia come un calzino» e «la gente come noi non molla mai» le frase urlate ai partecipanti.