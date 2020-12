Crociere e porto bloccati dal Covid, lavoratori in corteo per disperazione

VENEZIA - Manifestazione, oggi a Venezia, degli operatori del porto ed in particolare della crocieristica blccata dal Covid 19 con la conseguente ricaduta negativa sull'occupazione. La manifestazione, indetta dal Comitato Venezia Lavora con il sostegno unitario dei sindacati di categoria, ha visto gli operatori , con un settore in ginocchio, chiedere certezze sul fronte occupazionale ed economico anche in vista del Comitatone che si riunirà lunedì a Roma. Al corteo, svolto nel rispetto delle norme di sicurezza anti-contagio da Covid-19 hanno partecipato, tra gli altri il vice sindaco Andrea Tomaello e l'asseessore al Turismo Simone Venturini. «La priorità - ha affermato l'assessore Venturini - è quella di difendere il porto e il settore della crocieristica che coinvolge moltissime professionalità, bloccate da ormai un anno di inattività per la pandemia e che spesso restano esclusi da ogni forma di sostegno e ristoro. Un settore del quale, con l'azzeramento dei fatturati, si comprende ancor di più oggi la valenza strategica ed economica per il territorio».

© RIPRODUZIONE RISERVATA