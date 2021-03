VIGONOVO/STRA - Il palpeggiatore di donne ha colpito ancora. L'uomo a quanto pare agisce da tempo, in sella ad una bicicletta, all'imbrunire, lungo una strada periferica che congiunge San Pietro di Stra a Vigonovo. Di solito si posiziona nei pressi del cimitero di via San Crispino e resta in attesa del passaggio di donne sole, a loro volta in bicicletta. Una volta adocchiata la vittima, la affianca e, dopo averla salutata, allunga le mani e cerca di toccarle: e spesso ci riesce. Una volta messo in atto la sua fantasia, accelera e svolta nelle laterali, sparendo in direzione dell'argine sinistro del fiume Brenta-Cunetta.



Le vittime sarebbero diverse, ma nessuna, a quanto sembra, forse perchè il gesto, ancorchè disgustoso, non dura che pochi istanti, ha finora presentato formale denuncia alle forze dell'ordine. Non lo ha fatto neppure l'ultima donna presa di mira, una 35enne residente a Vigonovo. Verso le 19 di alcune sere fa sera è stata affiancata dall'individuo, che, dopo averla salutata, ha allungato le mani sul suo fondoschiena. Oltre a loro due, in quel momento per la strada non stava passando nessuno. La donna, terrorizzata, ha incominciato ad urlare. L'uomo ha quindi sterzato per la solita stradina ed è sparito. Sarebbe una persona di media età dai lineamenti asiatici. Come le altre vittime, anche la 35enne ha scelto di non presentare denuncia, ma ha deciso di rendere pubblica la circostanza pubblicando l'accaduto sui social. «Percorro quella strada ogni sera in bicicletta per tornare dal lavoro - ha indicato - Dopo quel che mi è successo cambierò percorso, ma nel frattempo mi sono munita di una bomboletta spray antiaggressione».

