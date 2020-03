NOALE - Lo ha trovato la madre, ormai senza vita, coricato sul divano di casa. Non rispondeva più da ore e probabilmente a strapparlo all'affetto dei suoi cari, degli amici e dei colleghi della Piovan di Santa Maria di Sala, è stato un malore che l'ha colto in casa, da dove stava lavorando, come molti in questi giorni.

Eddi Guin aveva solo 42 anni ed era molto conosciuto tra Noale, S. Maria di Sala e Mirano, perché univa un'eccellente professionalità e dedizione al lavoro a un carattere cordiale e allegro. Venerdì era collegato con i colleghi da casa, in telelavoro e come altri stava contribuendo a mandare avanti l'azienda in questo periodo di emergenza. Guin ricopriva l'incarico di area manager, lavorava da molti anni ormai alla Piovan, che opera nel mondo delle apparecchiature e servizi per l'industria della plastica, dopo essersi occupato in passato di vendite alla Moretto di Massanzago.



L'ARRIVO DELLA MADRE

A un certo punto della giornata, i colleghi hanno visto che il collegamento con Guin era saltato. Qualcuno ha avvertito la mamma Gianna, anche lei in passato dipendente della Piovan e che molti in azienda conoscono bene. La donna è subito corsa a casa del figlio, che viveva da solo in via Cerva, nel centro di Noale e l'ha trovato disteso sul divano: non dava più segni di vita. Forse Eddi è stato colto da malore e si è disteso per riposarsi un po', senza riuscire a chiamare qualcuno.



IL DOLORE DEGLI AMICI

Se ne è andato in silenzio e adesso sarà necessario accertare le cause di questa morte improvvisa e inspiegabile, che ha lasciato nel dolore la famiglia e i tanti amici. Eddi, o Eddy come si firmava a volte, era amato e benvoluto da tutti per quel suo carattere gioviale: amava divertirsi e farlo insieme agli amici, la sua seconda famiglia. Così lo ricorda Thomas Nardo, uno dei tanti che lo conosceva fin dai tempi dell'infanzia e che interpreta bene il pensiero del suo gruppo di amici: «Era una persona speciale, solare, sempre sorridente, mai una baruffa, scherzoso, una persona semplice e distinta. Un vero caro amico». «Per me - aggiunge Fabio Scarpa, titolare del locale Miraflores di Noale, dove Eddy era molto conosciuto - il suo sorriso era uno di quelli rari che ti illuminano la giornata e portavano luce a chiunque avesse a fianco. La vera amicizia è il più bel dono della vita e lui faceva parte di questo: se ne va il fratello maggiore che non ho mai avuto». Guin, che era figlio unico, lascia oltre alla madre Gianna anche il papà Tiziano. I funerali si svolgeranno nei prossimi giorni in forma privata, non appena terminati gli eventuali accertamenti sulle cause che hanno portato al decesso. © RIPRODUZIONE RISERVATA