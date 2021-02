Febbre alta e dolori: pensava fosse Covid, ma per Grazia il responso è stato terribile: stroncata dal male a 47 anni

MIRA - La comunità di Oriago piange Grazia Pino, 47 anni, stroncata in poco più di tre mesi da una grave forma di leucemia. «Voglio finire quest'incubo e tornare a casa con voi per sempre» aveva detto al marito Franco Bonanno e al figlio Silvestro quando era rientrata dall'ospedale per qualche settimana, a dicembre, per festeggiare il Natale in famiglia.

Grazia per anni aveva lavorato in un'impresa di pulizie a Oriago, Marghera e Mestre, alzandosi alle 3 del mattino senza mai lamentarsi; poi un sabato mattina di metà settembre improvvisamente ha accusato un malore con febbre alta e forti dolori. «E' stata ricoverata subito all'ospedale sospettando che fosse Covid» ricorda il figlio Silvestro ed invece, dopo alcuni accertamenti, la diagnosi è stata terribile: leucemia mieloide acuta. Una forma che appare improvvisamente e lascia poche speranze.

Nonostante questo Grazia ha affrontato ilmale con coraggio, sottoponendosi a due cicli di chemioterapia e, lo scorso 4 gennaio, anche ad un trapianto di midollo osseo. Una grave infezione le è stata però fatale; è mancata venerdì. I funerali saranno celebrati giovedì alle 11 nella chiesa di San Pietro in Bosco a Oriago.

© RIPRODUZIONE RISERVATA