Cadavere ad Albarella, riconosciuti i vestiti: non è la mamma scomparsa

Non è Samira Il cadavere scoperto ad Albarella non appartiene alla mamma scomparsa da Padova. Sono infatti stati riconosciuti dai familiari di, un'anziana di 63 anni scomparsa il 19 ottobre scorso a Campolongo Maggiore (Venezia),trovati addosso al corpo recuperato ieri dai vigili del fuoco sulla spiaggia. Il corpo era in avanzato stato di decomposizione e senza documenti. Si tratta dunque di un riconoscimento che avrà bisogno di un ulteriore verifica, tra cui ilSpetta alla procura della repubblica di Rovigo disporre la prova, che servirà anche a escludere o confermare un secondo sospetto, che si trattasse cioè del cadavere di Samira El Attar, 43enne di origini marocchine residente a Stanghella (Padova) scomparsa il 21 ottobre.