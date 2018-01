Occupa casa Ater e si autodenuncia: «Ho due figli minori, ne ho bisogno»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MESTRE - Mamma disperata occupa una casa Ater e chiama la polizia per autodenunciarsi: «Ne avevo bisogno». È accadutoa Mestre. La donna, una cittadina rumena di 42 anni, ha telefonato direttamente al 113 comunicando di aver occupato un appartamento dell’Ater èerché si trovava in stato di necessità e aveva la priorità di trovare una sistemazione abitativa per sé ed i suoi due fe di un terzo figlio ventunenne.La Polizia ha contattato l’Ente per comunicare l’accaduto ed inviato una pattuglia sul posto. I poliziotti hanno accertato il danneggiamento della porta di ingresso dell’appartamento e, all’interno, la presenza della donna con i suoi figli. Si procederà a segnalare il fatto all’Autorità Giudiziaria.