SAN MICHELE - Il figlio di tre anni a casa con la mamma colta da malore. Ambra Ravanello aveva solo 31 anni, ma l’altro pomeriggio il destino l’ha strappata all’affetto del suo compagno e del suo bambino. Ambra era il principio vitale di una famiglia perfetta: l’intesa con Matteo, l’amore per quel bimbo che era diventato il centro del loro universo. Nella pagina Facebook di Ambra, i passaggi della loro storia sono tutti immortalati da foto e post. Non c’è una foto in cui la 31enne originaria di San Michele al Tagliamento non sia ritratta con il sorriso.

Un momento d’oro, distrutto da quegli attimi interminabili e maledetti. A uccidere Ambra un malore improvviso, quando a casa con lei, nella loro abitazione di Latisana, c’era solo il bambino. Al suo ritorno Matteo, nel primo pomeriggio, l’ha trovata a terra. Inutile per lui cercare di soccorrerla, così ha subito allertato il 118. Sul posto i sanitari sono arrivati con un’ambulanza e l’equipe medica dell’ospedale di Latisana. Dopo quasi un’ora di tentativi di rianimazione, i medici hanno dovuto arrendersi e constatare il decesso. La salma è stata trasferita nell’obitorio dell’ospedale di Latisana a disposizione della magistratura friulana. I carabinieri stanno ultimando le indagini di rito, anche se sono escluse responsabilità di altre persone.

SCONVOLTI

Sgomento e dolore sono i sentimenti che uniscono le comunità di Latisana e di San Michele al Tagliamento. «Una morte assurda e inaccettabile - scrive Anna sui social - Un abbraccio di cuore a tutta la sua famiglia e al suo piccolo bimbo che non potrà più abbracciare la sua mamma». «Perché accadono queste cose? - si chiede Alessia, un’altra mamma - Doveva crescere suo figlio come tutte noi». «Un abbraccio forte ai suoi cari che trovino la forza per andare avanti - ribadisce Marinella - Riposa in pace giovane mamma». A stringersi a Matteo anche le rispettive famiglie che in qualche modo lo aiuteranno a spiegare al suo bambino che la mamma continua ad abbracciarlo dal cielo. Ambra Ravanello aveva vissuto in centro a San Michele al Tagliamento prima di incontrare Matteo e di andare a vivere a Latisana. Dopo aver studiato Aveva studiato all’Istituto tecnico economico turistico di Lignano aveva trovato occupazione come commessa nel negozio della Sme di via Pratiguori a Portogruaro dove aveva allacciato un bel rapporto con tutti i colleghi. Domani l’autorità giudiziaria deciderà se effettuare gli accertamenti diagnostici o se consegnare il nulla osta per il funerale che sarà celebrato in forma privata per le misure di prevenzione a causa dell’emergenza coronavirus.



