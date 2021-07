Mamma e figlioletta in balia delle onde salvate da due bagnini in vacanza e da un surfista

CAORLE - Non riescono a ritornare a riva alla Brussa di Caorle, madre e figlia miracolate: sono state infatti salvate da due bagnini che erano per caso sul litorale, in vacanza. È successo nel pomeriggio sul litorale della località naturalistica caorlotta.

La mamma Maria, 35 anni, con la figlioletta Sofia di 14 anni, turiste russe, erano andate a fare il bagno spostandosi verso il largo. Le onde e la corrente non hanno più permesso loro di ritornare a riva.

Stremate dopo i vari tentativi di raggiungere la spiaggia, hanno urlato per chiedere aiuto. In soccorso, per loro fortuna, sono arrivati Patrick e Joel, ovvero due bagnini di salvataggio che oggi avevano deciso di godersi una giornata di relax alla Brussa. Subito la coppia, con l'aiuto di un surfista che è arrivato con il kate-surf, si sono tuffati in mare per salvare mamma e figlia. Un intervento non semplice, durato oltre 40 minuti. Stremati i tre angeli sono riusciti a salvare la coppia di turiste che, terrorizzate, erano rimaste bloccate in mezzo al mare mentre la corrente le stava trascinando al largo.

Mamma e figlia fortunatamente sono salve grazie ai due bagnini e al surfista che le ha poi accompagnate sulla sua tavola.