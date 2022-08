CAMPOLONGO MAGGIORE - Ha destato molto dolore, a Campolongo Maggiore, il decesso di Fabiana Merlo (nella foto), giovane mamma residente con la famiglia nella frazione Liettoli. Era nata il 3 settembre 1973, era sposata e mamma di due bimbi. Dopo il matrimonio si era trasferita a Liettoli nel 2015. Qualche anno fa aveva scoperto di avere una grave malattia. Dopo essersi sottoposta ad un delicato intervento chirurgico, sembrava che le cose si fossero messe al meglio ed è ritornata in famiglia felice più che mai. A maggio, però, il male è ritornato a farsi sentire. Ha così dovuto sottoporsi ad un ulteriore intervento chirurgico presso lo Iov di Padova. Purtroppo da allora non si è più ripresa e la sua salute è andata sempre più peggiorando, fino all'epilogo di ieri. Ha sempre condiviso sui social la sua terribile testimonianza, quella che la vedeva sempre positiva e con tanta voglia di vivere. L'amore per i suoi cari, in special modo per i suoi due figli, era incommensurabile. Ha scritto sui social fino a che ha potuto. L'ultimo suo post, come al solito pieno di speranza, risale allo scorso 9 agosto. Poi più nulla. «Non ci sono parole per commentare questi accadimenti - ha detto il sindaco di Campolongo Mattia Gastaldi - Sono certo che ora Fabiana veglierà sui suoi bimbi. A loro, al marito e ai suoi cari giungano le mie più sentite condoglianze, anche a nome di tutta l'Amministrazione comunale e della nostra comunità. Siamo a disposizione della famiglia che ha subito un dolore così grande per ogni necessità».