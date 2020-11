Mamma denuncia i maltrattamenti del figlio dopo 6 anni di violenze

STRA - Per 6 anni ha subito in silenzio i maltrattamenti del figlio, nella speranza che un giorno potesse cambiare:i carabinieri hanno bloccato le angherie di un 45enne di Stra. Lo scorso sabato i militari della Stazione di Stra hanno eseguito l'ordinanza di applicazione della misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare nei confronti dell'uomo, un 45enne di Stra.

Un provvedimento che è stato emesso in relazione al reato di maltrattamenti in famiglia dal GIP del Tribunale di Venezia, in quanto sono stati raccolti gravi e concordanti indizi in merito al comportamento del 45enne che con violenza e minacce aveva preso di mira la mamma 70enne. È stata la stessa donna a denunciare il figlio, non senza difficoltà. La mamma, infatti, nei mesi scorsi aveva deciso di sporgere denuncia presso la Stazione di Stra, raccontando di essere vittima del figlio. Dal 2014, periodo nel quale l’uomo avrebbe cominciato ad abusare di alcol e stupefacenti, la donna è finita nel "mirino" del figlio che dopo le minacce era arrivato a veri maltrattamenti. Ora l'uomo è stato allontanato dalla casa famigliare per permettere alla donna di poter vivere, se non serenamente, almeno in sicurezza.

