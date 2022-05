Mamma e bimba disabile incastrate nell'auto: salvate dall'autista dell'Atvo

FOSSALTA DI PORTOGRUARO - L'auto che sbanda, centra un albero e carambola in un campo: mamma e bambina disabile di 6 anni vengono salvate da un autista dell'Atvo. Se la sono vista brutta mamma e figlia questa mattina, sabato 7 maggio verso le 8.15, quando sono rimaste coinvolte in uno spettacolare incidente stradale. Le due, di origini indiane ma residenti a Fossalta di Portogruaro, stavano viaggiando lungo la strada che da Torresella porta a Villanova di Fossalta. La mamma, una ragazza poco più che ventenne, stava procedendo con la sua Fiat Punto in direzione di Villanova quando improvvisamente ha perso il controllo dell'utilitaria. Ha così sbandato verso destra, finendo contro uno degli alberi che costeggiano la strada, impattando contro un fosso e finendo la corsa in mezzo a un campo con le ruote all'aria. Rimaste bloccate all'Interno dell'auto, sono state soccorse da un autista dell'Atvo, l'azienda dei trasporti del Veneto orientale in servizio sulla linea Portogruaro-Brussa. Il dipendente pubblico ha messo in pratica le nozioni di primo soccorso che ha appreso durante i corsi aziendali. Fermato l'autobus, è riuscito a trovare un varco per liberare mamma e figlia rimaste bloccate nella piccola utilitaria. Immediata la richiesta di soccorso arrivata al 118 che ha portato le due pazienti in ospedale. Fortunatamente le loro condizioni non sono gravi, grazie anche alla prontezza del soccorso del conducente Atvo. Negli ultimi mesi i dipendenti dell'azienda dei trasporti si sono distinti in più occasioni proprio per prestare il primo soccorso a automobilisti o utenti in difficoltà.