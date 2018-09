Ladri entrano in casa e rubano un bellissimo cucciolo di maltese

di Davide Tamiello

MESTRE - I ladri questa volta non se ne sono andati con il solito bottino. Niente contanti, niente gioielli: i banditi hanno fatto sparire il cane. Non un cane qualunque, ovviamente, ma un cucciolo di maltese. Un esemplare di razza che, sul mercato, può costare anche fino a duemila euro. Silvia, la proprietaria, ha lanciato un disperato appello sui social Network: «Hanno rubato la mia piccola Maggie, una maltesina di due mesi che pesa meno di un chilo. Probabilmente cercheranno di venderla, chiunque sentisse di un cucciolo maltese mi faccia sapere».La donna, che vive con il compagno in via Boccherini, era uscita sabato pomeriggio per un paio d'ore. «Quando siamo tornati - racconta il compagno - abbiamo trovato la porta scardinata dell'appartamento. I ladri avevano preso un orologio e poche altre cose, ma soprattutto avevano rubato il nostro cane». I due hanno denunciato il furto ai carabinieri e Silvia ha postato l'appello che, in poche ore, ha superato le 26mila condivisioni.