Paura per il vento a Venezia, strappato il telone davanti alla chiesa della Pietà

VENEZIA - Attimi di apprensione a Venezia a causa del forte vento. Verso l'ora di pranzo il telone a copertura dei lavori sulla facciata della chiesa di Santa Maria della Pietà, in Riva degli Schiavoni, si è strappato, offrendo uno spettacolo scenico che ha destato preoccupazione. Sul posto si sono recati i vigili del fuoco, i quali hanno verificato che tutto fosse in sicurezza: «L'impalcatura non ha subito danni, così come la facciata, la struttura e la parte interna». Danni anche a Chioggia, dove il vento ha sradicato un albero e colpito alcuni pali dell'illuminazione pubblica.