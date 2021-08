VENEZIA - Prima il buio, poi un forte acquazzone e alla fine è apparsa anche la grandine che ha investito Venezia e la sua terraferma. Proprio nel giorno dell'avvio di molti eventi in centro storico dalla Mostra del Cinema al Lido alla sfilata di Dolce & Gabbana in Arsenale. Il tutto si è scatenato in un breve arco di tempo poco dopo le ore 18. E ovunque c'è stato il fuggi fuggi in cerca di un riparo.