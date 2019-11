Caffè Florian, è già stato riaperto (in anticipo) lo storico locale veneziano

VENEZIA - Oggi, 19 novembre, in tarda mattinata, il Caffè Florian in piazza San Marco - il più antico caffè d'Italia - ha riaperto le porte, in anticipo rispetto al previsto, grazie a tutti coloro che hanno lavorato alacremente, dimostrando amore e passione per lo storico Caffè. Il personale, in particolare, sin dal primo momento si è attivato per porre rimedio ai danni causati dalle tragiche acque alte della scorsa settimana. Rimangono ancora inagibili, per il momento, la Sala delle Stagioni e la Sala Liberty, ma il resto dello storico Caffè, che nel 2020 compirà 300 anni, è perfettamente agibile in sicurezza.



Il Caffè Florian ha diramato una nota per "ringraziare ancora una volta tutti coloro che da ogni angolo del mondo in questi giorni hanno dimostrato via e mail, telefono e sui canali social una sincera e sentita solidarietà al Caffè Florian e a tutta la città di Venezia".



Il Florian Venne inaugurato nel 1720 da Floriano Francesconi con il nome di “Alla Venezia Trionfante”. Nel corso dei secoli le sale dall’atmosfera riservata hanno ospitato personalità illustri come Giuseppe Parini, Silvio Pellico, Lord Byron, Ugo Foscolo, Goethe, Charles Dickens, Marcel Proust, Gabriele D’Annunzio ed Eleonora Duse, Rousseau, Rubinstein, Stravinsky, Modigliani e Campigli, per citarne alcuni. Alla fine dell’‘800 Riccardo Selvatico, allora sindaco di Venezia, e i suoi amici intellettuali erano soliti incontrarsi nella Sala del Senato del Caffè Florian: durante una di queste serate, nacque l’idea di organizzare un’esposizione d’arte biennale, come omaggio al Re Umberto e alla Regina Margherita d’Italia. Nacque così la prima Esposizione Internazionale d’Arte, diventata poi famosa nel mondo come La Biennale di Venezia, organizzata nel 1895.

