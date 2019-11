Psicologi in aiuto agli artigiani: «Comperate qui i regali di Natale»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

VENEZIA - Gli alberghi di Venezia, dove le disdette fioccano, chiederanno un euro di contributo ai loro ospiti per aiutare la città tanto danneggiata. E mentre la Confartigianato lagunare si organizza per offrire corsi di sostegno psicologico ai sui associati più provati, dai negozianti arriva l'invito a venire a Venezia per i regali di Natale e portare così un po' di denaro in cassa. Strategie diverse con cui Venezia sta cercando di risollevarsi dopo le acque alte eccezionali della settimana scorsa.L'idea dell'euro da chiedere a chi soggiornerà in città è dell'Ava, l'associazione degli albergatori veneziani, che ieri ha lanciato l'allarme per le disdette che nel mese di novembre superano il 40%, ma ormai arrivano anche fino ad aprile 2020. «Gli albergatori sostengono Venezia e sono pronti a chiedere un contributo anche ai loro ospiti - ha annuncia il presidente Ava, Vittorio Bonacini - Ma a causa delle cancellazioni e del blocco delle prenotazioni un pezzo importante della città, con i 10 mila lavoratori veneziani del settore alberghiero, è in pericolo e rischia di andare in crisi. Il messaggio da lanciare è che Venezia è sicura e accogliente: i turisti possono e devono continuare a venire qui».