di Marco Corazza

LE PREVISIONI

Non si ferma l'emergenza maltempo nel Veneto orientale. Tutti i corsi d'acqua sono sopra la soglia di allerta. Il problema più grave a San Michele al Tagliamento, dove alcune abitazioni sono rimaste allagate nella frazione di Villanova della Cartera. Sul posto stanno operando diverse squadre dei Vigili del fuoco con la Protezione civile. Chiusa la strada che da Villanova porta a Mussons di Morsano al Tagliamento, in provincia di Pordenone, con altre abitazioni finite sott'acqua. Ieri sera il Consorzio di Bonifica ha aperto alcune paratie della "Rojada" lo smaltimento dei bacini sul Tagliamento. Chiusa anche la strada che da San Filippo porta a Cesarolo per l'esondazione del canale Cavrato, l'unico scolmatore del fiume Tagliamento.