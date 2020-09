Tromba d'aria a Venezia. In arrivo temporali e forte vento, la protezione civile dichiara lo stato di attenzione

VENEZIA - Maltempo in tutto il Veneto e in particolare a Venezia dove questa mattina si è vista una tromba d'aria. Le previsioni annunciano un peggioramento del tempo tra il pomeriggio di oggi e il mattino di domani con tempo instabile e precipitazioni abbondanti, specie sulle zone centro orientali, e con violenti temporali in pianura. Si annunciano anche forti venti lungo la costa e in pianura .



Visti i fenomeni meteorologici, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile regionale ha stabilito lo stato di Attenzione (allerta gialla) per criticità idrogeologica sulla rete idraulica secondaria per il bacino idrografico Po- Fissero- Tartaro- Canal Bianco - Basso Adige (Rovigo-Verona).



Per vento forte, è stata dichiarata la fase operativa di Attenzione sulle zone costiere e pianura limitrofa. Ultimo aggiornamento: 16:59 © RIPRODUZIONE RISERVATA