Maltempo, temporali e forte vento sul Veneto. Bufera al Lido, Jesolana bloccata da un albero sradicato

VENEZIA - Pioggia, temporali e vento forte in tutto il Veneto nella tarda mattinata di oggi 18 agosto 2022. Allagamenti e sradicamento di alberi segnalati a Mestre, Venezia, San Donà di Piave. Al Lido di Venezia, verso le 13, bufera di vento per una decina di minuti: un camion che si stava imbarcando su un ferry boat si è pericolosamente inclinato per effetto delle folate che hanno sferzato la laguna. Anche a Chioggia raffiche di vento e pioggia si sono abbattute all'improvviso sul centro storico. Ieri sera l'Alto Polesine era stato colpito da un violento nubifragio. La strada Jesolana è rimasta bloccata per la caduta di un albero in mezzo alle carreggiate. Decine gli interventi dei Vigili del fuoco.

+++Notizia in aggiornamento+++