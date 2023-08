Nuova ondata di maltempo: temporali, grandinate e forte vento già da oggi pomeriggio

VENEZIA - Una nuova ondata di maltempo investirà l'intero Veneto nelle prossime ore. Sulla base delle previsioni meteo la criticità idrogeologica per temporali è di "preallarme" (colore arancione) per gran parte del territorio, ad eccezione della zona Vene-A, che corrisponde all'Alto Piave, per la quale è stato dichiarato lo stato più grave di "attenzione".

LE PREVISIONI

Il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione del Veneto ha emesso un nuovo avviso che segnala dalle 18 di oggi, 4 agosto, fino alle 12 di domani, sabato 5 luglio 2023, possibilità di rovesci e temporali, con possibili fenomeni di forte intensità con violenti rovesci, locali grandinate e raffiche di vento su gran parte del territorio regionale. La perturbazione sarà più persistente tra prealpi, pianura e costa. La fase più significativa è prevista tra la serata odierna e il primo mattino di domani.