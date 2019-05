VENEZIA - Tanti i danni causati dal maltempo alle coste marine nelle ultime 24 ore. A lanciare il grido di allarme è Unionmare Veneto, che ha fatto sapere come i danni siano ingenti decidendo un incontro urgente della Giunta per fare il punto della situazione e per decidere come intervenire e cosa chiedere alla regione del Veneto. Le ipotesi sono varie, dal possibile stato di calamità, ai canoni della stagione da «spalmare» nei prossimi mesi, così come già contemplato nella Gazzetta Ufficiale per la mareggiata del novembre 2018.

Nelle ultime ore il presidente Alessandro Berton ha raccolto le prime indicazioni dai colleghi della costa. «Ad Eraclea Mare la mareggiata ha praticamente cancellato la spiaggia davanti all'abitato, dov'era stato appena ultimato il ripascimento, frutto della collaborazione tra amministrazione comunale e privati. Almeno 10mila metri cubi erosi e decine di migliaia di euro di danni. In pratica, il lavoro è completamente da rifare per permettere il regolare svolgimento della stagione estiva».



Danni anche a Caorle, Rosolina, Isola Verde e nella zona Pineta di Jesolo, mentre a Sottomarina la spiaggia è sparita. La situazione mette in grande difficoltà gli operatori economici, già alle prese con una stagione balneare che stenta ad iniziare, complice proprio le condizioni meteo avverse, che nella notte ha portato una incredibile brina, che ha reso bianca tutta la spiaggia di Eraclea Mare, cosa mai vista a maggio.«Va sottolineato - continua il presidente Berton - come questo ennesimo episodio evidenzi come il problema del ripascimento sia un argomento ormai imprescindibile per la tutela e la salvaguardia di tutto il comparto turistico. È un problema che va trattato ad un livello superiore, rispetto alle singole realtà, con una regia Regionale: solo così potremo pensare di risolverlo». Come detto ora Berton raccoglierà i dettagli dei danni di tutte le località, con una stima più precisa e domani convocherà la giunta di presidenza allargata anche agli operatori più colpiti. Di seguito sarà deciso come intervenire con la Regione.«Con il sacrificio e il lavoro di tutti - conclude Berton - tutte le località saranno, comunque, in grado di assicurare la vacanza ai tanti ospiti che le raggiungeranno. Di certo c'è la necessità di affrontare questo problema con un'azione comune».



PREVISIONI Le previsioni meteo indicano tra il pomeriggio di oggi (domenica) e la serata di domani precipitazioni a tratti diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi anche consistenti e pertanto il Centro Funzionale Decentrato della Regione del Veneto, al fine di garantire un monitoraggio costante della situazione e la massima prontezza operativa del Sistema di Protezione Civile, ha dichiarato, fino alle ore 14:00 di martedì 21 maggio, lo stato di attenzione (da riconfigurare, a livello locale, in fase di preallarme/allarme, a seconda dell’intensità dei fenomeni)

© RIPRODUZIONE RISERVATA