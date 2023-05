SAN DONA' di PIAVE (VENEZIA) - La pioggia scaccia, almeno per un po’, lo spauracchio della siccità vissuto lo scorso anno. «Anche se questo non basta a essere fuori pericolo – mette le mani avanti Sergio Grego, direttore del Consorzio di bonifica del Veneto Orientale – Possiamo però almeno dire che non sarà un anno peggiore rispetto a quello passato».

Nelle 24 ore, tra mercoledì e giovedì, sono caduti mediamente 60 millimetri di pioggia nel Portogruarese e circa 90 nel Sandonatese. Una buona quantità se rapportata ai 100-150 mm mensili degli anni passati. «Le cause di questo maggio così instabile sono da imputare alle due figure anticicloniche presenti sulla penisola iberica e sui Balcani – fa luce sulla situazione climatica il tecnico meteorologo Vincenzo Clarizia – In questo modo le perturbazioni trovano un “canale” dal nord Europa fin sul Mediterraneo, convogliando a ripetizione delle depressioni. L’ultima sta provocando fenomeni persistenti e in alcuni casi eccezionali».



IDROVORE AL LAVORO

Per far fronte alla pioggia prolungata che sta saturando i terreni, per la maggior parte del territorio sotto il livello del mare e tenuti all’asciutto proprio dall’azione delle idrovore, tutti gli impianti del Consorzio di bonifica Veneto Orientale sono in funzione per invasare le acque. «Al momento gli ottanta impianti sono tutti attivi – conferma Grego –. Solo un 5 per cento si trova in una “quota d’attenzione”, mentre i restanti sono a livelli medio-alti tenendo in sicurezza l’intera rete di canali».

Unica “osservata speciale” tenuta sotto controllo per evitare piccole esondazioni localizzate è la zona di Sindacale, a Concordia Sagittaria. «Abbiamo degli scarichi di acqua abbastanza elevati sui canali pensili – continua il direttore – soprattutto da quelli che scendono dal Friuli e dal territorio Trevigiano, con quote d’acqua abbastanza rilevanti, ma sotto controllo. Abbiamo aperto anche gli sbarramenti irrigui per evitare che eventuali piene superino le quote massime».

Nel frattempo l’acqua piovuta rappresenta più un toccasana che una preoccupazione, andando a ristorare le colture e a rimpinguare le falde. «Dovessero persistere queste condizioni, il territorio non dovrebbe avere problemi nonostante il terreno si stia saturando – rassicura Grego –. Con questo ritmo di precipitazioni riusciamo a gestire la situazione anche per 5-6 giorni. L’importante è che non vengano a sovrapporsi scrosci e temporali intensi, perché l’acqua non troverebbe una disponibilità di invaso, portando quindi a possibili situazioni di allagamento». Situazione che, a detta delle previsioni meteo, sembra remota e scongiurata.



LE PREVISIONI

«Al momento sono previsti 20 millimetri di pioggia nella notte, poi quasi nulla fino a domenica quando dovrebbero cadere ulteriori 40 mm circa. Se le condizioni saranno confermate siamo tranquilli, avendo due giorni per recuperare l’acqua dal terreno ed essere nelle condizioni di invasare la nuova acqua caduta». Condizioni che trovano conferma anche dai rilevamenti della stazione del meteorologo Vincenzo Clarizia: «La situazione vedrà un timido miglioramento tra venerdì e sabato, dove però saranno più frequenti dei temporali sparsi dovuti anche al temporaneo soleggiamento. Domenica nuovo impulso instabile e molta incertezza. A medio-lungo termine la situazione è destinata a migliorare da giovedì prossimo, ma è sempre ancora nel calcolo delle ipotesi che necessitano le giuste conferme».



SETTIMANA DELLA BONIFICA

Meteo a parte, infine, proprio in questi giorni il Consorzio ha in programma tutta una serie di eventi per far conoscere alla cittadinanza i molteplici aspetti della propria attività e le peculiarità di un territorio che, dalla laguna di Venezia fino al fiume Tagliamento, dipende interamente dalle opere di bonifica.

Da domani, sabato 13, fino al 21 maggio quindi, meteo permettendo, in occasione della “Settimana Nazionale della Bonifica e dell’Irrigazione”, si svolgeranno visite gratuite agli impianti idrovori, ma anche eventi di pittura, musica, cicloescursioni e, soprattutto, l’inaugurazione di un importante intervento irriguo finanziato con i fondi del Piano di Sviluppo Rurale Nazionale.