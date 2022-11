Oltre 3 milioni di euro di danni sulla costa con circa 100 mila metri cubi di spiaggia erosi nelle località veneziane. Dopo le recenti forti mareggiate che hanno colpito tutto il litorale veneto, con forti venti fino a 60 chilometri orari e onde che hanno raggiunto anche i 6 metri di altezza con la conseguente devastazione delle coste e danneggiamenti a stabilimenti balneari, campeggi e darsene, l’onorevole della Lega Rosanna Conte ha presentato una interrogazione urgente alla Commissione Europea evidenziando la stima dei danni. «Il maltempo ha provocato circa 3 milioni di euro di danni - spiega l’onorevole Conte - con circa 100 mila metri cubi complessivi di spiaggia erosi nelle località di Jesolo, Chioggia, Rosolina, Eraclea, Bibione e Cavallino-Treporti, con la richiesta dello stato di crisi da parte dei comuni interessati». «Ormai – sottolinea nell’interrogazione l’europarlamentare – siamo di fronte a eventi avversi, causati anche dalle ondate di calore alquanto anomale, che sono sempre più frequenti e rendono evidente la necessità di realizzare opere di difesa strutturali per evitare danni ancora più gravi di carattere ambientale e per salvaguardare l’economia e il turismo, oltre che gli abitanti delle città balneari continuamente coinvolte».

LE RICHIESTE