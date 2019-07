Maltempo, Costa Deliziosa corre ai ripari e attracca a Trieste

di E.B.

TRIESTE - Ancora una volta, con previsioni di condizioni meteo marine avverse in Alto Adriatico, ilè stato chiamato ad organizzare in tempi brevissimi un'apertura straordinaria del proprio terminal per ospitaredella stagione in corso. Claudio Aldo Rigo, amministratore delegato della società informa infatti che stamattina approderà a Trieste la Costa Deliziosa per una toccata non calendarizzata. Si tratta della nave che il 7 luglio scorso aveva sfiorato l'incidente a Venezia a causa della bufera. «Le nostre banchine - afferma Rigo - con vento da sciroccoessendo le stesse fortemente ridossate. Trieste Terminal Passeggeri - continua Rigo - è sempre pronta a gestire situazioni straordinarie offendo alla propria clientela un approdo sicuro in una splendida città che sta fortemente consolidando la propria vocazione turistica. Di questa vocazione turistica della città - conclude Rigo - la crocieristica rappresenta oggi una delle componenti più importanti e Trieste Terminal Passeggeri sta ponendo le basiinfatti, indipendentemente dalle risposte alle situazioni di emergenza, Trieste Terminal Passeggeri sta sviluppando un progetto di crescita che a breve, dopo incrementi già significativi, potrà portare ad un salto molto importante e discontinuo. Sviluppo che, per essere realizzato secondo le potenzialità sviluppate con determinazione, necessiterà anche d’interventi strutturali ed investimenti importanti, non solo dipendenti da Trieste Terminal Passeggeri, e che porterà ulteriori importanti significativi benefici per il territorio».