Maltempo, i danni al campanile di Piazza San Marco nelle immagini riprese con il drone - Guarda il video

VENEZIA - Il campanile di Piazza San Marco nelle immagini riprese oggi, 19 agosto, con il drone per verificare i danni causati dal maltempo con forti raffiche di vento che ieri si è abbattuto su Venezia. I vigili del fuoco del nucleo SAPR (Sistema Aeromobile a Pilotaggio Remoto) del Veneto, hanno eseguito dei rilievi video-fotografici del campanile di San Marco. Le immagini sono state verificate in tempo reale dal vice dirigente dei vigili del fuoco del comando di Venezia ing. Francesco Pilo, che non ha evidenziato particolari anomalie e situazioni di rischio imminente. Le Procuratie di San Marco provvederanno alla manutenzione del campanile.