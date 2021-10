Maltempo, albero si abbatte su un 'auto in transito: danni, ma il conducente è salvo

STRA - A Stra il maltempo di ieri ha divelto un ramo di un albero al ponte di Paluello, facendolo cadere sopra a un'auto che in quel momento transitava proveniente dalla rotonda di Fiesso d'Artico. Illeso fortunatamente il conducente, ma il ponte è rimasto inaccessibile dalle 14 alle 16 per chi proveniva da Fiesso d'Artico in direzione Fossò, col traffico deviato dalle forze dell'ordine. Sul posto sono intervenuti Vigili del fuoco per liberare la strada e due pattuglie dei carabinieri. Poteva essere una tragedia lamenta il comitato di cittadini di Fiesso d'Artico che tengono monitorato il ponte per le innumerevoli problematiche, compresa quella dell'assenza di sfalci e manutenzione del verde E' da tempo che chiediamo un po' di manutenzione su via Piove.

Il maltempo ieri pomeriggio ha provocato anche diversi allagamenti, soprattutto nei territori comunali di Cavarzere e Cona. A Cona i pompieri sono intervenuti per effettuare prosciugamenti di strade a ridosso della nella zona industriale di via Risorgimento e in via Milano. A Cavarzere, invece, lo stesso problema ha interessato principalmente la frazione di Busonera. (S. Zan.)