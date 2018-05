Malori da caldo nelle chiese otto interventi in provincia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MESTRE - (D.Tam.) L'afa e il caldo sono già arrivati. E con loro, puntualmente, hanno iniziato ad aumentare le richieste di aiuto al 118 per malori vari. Soprattutto nei luoghi chiusi e maggiormente affollati. Ovvero: le chiese. Ieri mattina, infatti, gli equipaggi del Suem sono dovuti intervenire in ben otto interventi in altrettanti luoghi di culto, in tutta la provincia, per soccorrere le persone che avevano accusato una sincope. Alla Sala del regno della Gazzera, ma anche in chiesa ad Arino di Dolo, a San Stino e in altri luoghi del Portogruarese. Nessun caso particolarmente grave tra quelli registrati: al personale sanitario è bastato reidratare gli interessati per rimetterli in sesto. I malori sono stati registrati tutti nelle ore mattutine, dalle 9 a mezzogiorno. La questione, però, resta: l'afa è una condizione di cui bisogna assolutamente tenere conto...