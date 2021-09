Malore mentre fa il bagno a Caorle, 29enne muore dopo una settimana di agonia

CAORLE - Un malore mentre era in vacanza a Caorle, 29enne vicentino di Zanè muore dopo il ricovero e l'agonia di una settimana.

Mattia Grotto, 29enne di Zanè, è deceduto ieri in ospedale a Venezia dove era ricoverato dopo aver accusato un malore mentre era in vacanza a Caorle. Lo scorso 2 settembre il giovane era stato recuperato sul litorale della cittadina marinara dalla Guardia Costiera. Grotto stava facendo il bagno in mare quando all'improvviso si era sentito male sul tratto antistante la spiaggia di Ponente. Subito era stato soccorso dal personale di spiaggia e dai marinai arrivati tra la torretta 38 e la 39. Trasferito d'urgenza all'ospedale civile di Venezia in gravi condizioni ieri purtroppo è deceduto. Mattia Grotto lascia nel dolore la famiglia papà Giorgio e mamma Evelina.