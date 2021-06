Veneziano si sente malore durante un'escursione sul sentiero dei laghetti

BELLUNO - Attorno alle 12.10 un escursionista ha contattato il 118 perché, dopo essersi incamminato lungo il sentiero che dai Laghetti, a Frassenè di Voltago Agordino, porta a Casera Marol, si era sentito poco bene. L.S., 62 anni, di Stra (VE), che si trovava a un centinaio di metri dalla partenza, è stato raggiunto dal personale dell'ambulanza, poi partita con lui in direzione dell'ospedale di Agordo per gli accertamenti del caso. Sul posto per eventuale supporto anche una squadra del Soccorso alpino di Agordo. Alle 13.45 la Centrale del Suem è stata allertata dal marito di un'escursionista che era scivolata lungo il sentiero 682, sopra il Rifugio Sasso Bianco, nel comune di San Tomaso Agordino. C.B., 51 anni, di Sospirolo (BL), che aveva riportato la sospetta frattura di una caviglia è stata raggiunta dall'equipaggio dell'elicottero del Suem di Pieve di Cadore. Imbarcata, l'infortunata è stata trasportata all'ospedale di Belluno.