Malore in spiaggia, bagnante rianimato sul litorale: è grave

CAORLE - Il malore in spiaggia a Caorle, i sanitari attivano la rianimazione sul litorale. L'allarme è arrivato alle 15.30 al 118, quando il personale del soccorso di spiaggia si è attivato per un bagnante in arresto cardiocircolatorio. Subito è stata attivata la macchina dei soccorsi che ha permesso l'arrivo dei sanitari del locale Punto di primo intervento. Il personale ha anche allarmato i colleghi di Treviso, arrivati in elicottero dopo una decina di minuti. Tempo che in questi casi è davvero tiranno. Per questo il personale del Suem ha attivato la rianimazione direttamente sulla spiaggia. Il paziente, in gravi condizioni, è stato poi trasferito in ospedale con l'elicottero.

