Malore mentre fa il bagno in piscina: turista ricoverata in ospedale

In piscina per fare il bagno, poi colta da malore non riesce più a raggiungere la sponda. I soccorritori sono intervenuti oggi, giovedì 5 verso le 13.15, sul litorale di Bibione per una bagnante in difficoltà, si tratta di una donna tedesca di 75 anni. Subito il personale di salvataggio si è mobilitato. La bagnante è stata portata a bordo piscina mentre l'allarme è arrivato anche al 118 che ha fatto intervenire al Lido del Sole l'ambulanza del Primo intervento di via Maya. Il pronto intervento dei soccorritori ha strappato alla morte la turista che è stata trasferita in ambulanza all'ospedale di Portogruaro.

