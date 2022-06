FAVARO - Era uscito per pescare in laguna. Le vongole, in particolare, erano la sua passione. Giorgio Pau, 60enne di Favaro, è morto ieri mattina vicino a Torcello. A trovare il suo corpo senza vita è stato un altro pescatore: l'uomo era a pelo d'acqua con le braccia aperte. Sul posto si sono precipitati i carabinieri e il medico di Burano. Nessun giallo sulla morte: l'esame cadaverico esterno ha detto che l'uomo, con ogni probabilità, era stato stroncato da un malore. Starà alla procura decidere se procedere con ulteriori approfondimenti, ma solo per definire se il decesso sia stato provocato dall'annegamento o da un eventuale infarto. Esclusa fin dal primo momento, infatti, l'ipotesi di una morte violenta o legata a una qualche aggressione di terzi. Pau, al momento del ritrovamento, indossava muta, maschera e boccaglio: tenuta di chi, anche per la pesca di vongole, di solito sta in acqua per molto tempo. Originario di Tessera, si era trasferito a Favaro da qualche anno.

«AMORE PER LA LAGUNA»

La passione per la laguna, Giorgio, ce l'aveva da sempre. «Aveva la barca a Tessera - racconta Piero, un amico - andavamo spesso insieme, lui aveva la licenza e mi portava con sé». Pau lavorava come manutentore in una azienda di Marcon, ma appena poteva prendeva la sua barca per fuggire in acqua o collaborava con l'associazione nautica sportiva punta larga di Tessera, di cui faceva parte. «Era innamorato della laguna - racconta il presidente Ivan Artuso - quando poteva era sempre lì, anche tutti i giorni quando il lavoro glielo consentiva. Sempre cappe, di solito, non mi ricordo di averlo mai visto andare a pesca di altro. Era una bella persona, sempre in prima linea con noi e sempre disponibile a dare una mano in caso di bisogno». Pau viveva in via Pialoi, vicino alla chiesa, ed era vedovo: la moglie era morta qualche anno fa a causa di una grave malattia. Aveva due figli, Federico e Giorgia. La data dei funerali non è ancora stata fissata, si aspetta il nulla osta della magistratura: con ogni probabilità si terranno a Favaro o a Tessera. In paese la notizia della scomparsa di Giorgio è stato un choc per molti, informato della cosa anche il presidente della municipalità Marco Bellato e l'assessore Renato Boraso, che hanno voluto rivolgere le loro condoglianze alla famiglia.