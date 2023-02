NOVENTA - E' venuto a mancare all'improvviso domenica pomeriggio Luigino Vazzoler, di 74 anni, uno dei più noti imprenditori del settore edilizio e del movimento terra del Veneto Orientale. Aveva iniziato l'attività come escavatorista e negli anni, con la sua passione per le autogru, aveva fondato a Noventa una sua azienda, la "Vazzoler Autogru", che conta oggi un parco mezzi all'avanguardia, con gru telescopiche, autogru e camiongru di sollevamento, in grado di spostare macchinari industriali e strutture civili. Un'azienda che è diventata ormai un punto di riferimento nel Veneto Orientale e nel vicino Friuli Venezia Giulia e che l'imprenditore seguiva con impegno e tenacia, tanto da aver saputo trasmettere la stessa passione al figlio Roberto, che da alcuni anni lo affianca nella gestione dell'attività.



IMPRENDITORE

Tra i numerosi interventi effettuati dalla "Vazzoler Autogru" ci sono i lavori al Mose a Venezia, che l'imprenditore aveva seguito personalmente, il sollevamento della ruota panoramica di Jesolo e l'installazione delle barriere del tunnel di Noventa. I tanti che l'hanno conosciuto lo ricordano come un uomo solare, amante della vita e molto legato alla famiglia, che nel tempo libero si divertiva a suonare la fisarmonica e apprezzava il ballo liscio assieme alla moglie Claudia. Era una persona socievole, aperta e disponibile, con tanti amici che spesso riuniva per momenti di convivialità e di festa. I funerali di Luigino Vazzoler saranno celebrati domani, alle 15, nella parrocchiale di Noventa, mentre questa sera, alle 20, sarà recitato il rosario. Lascia la moglie Claudia e i figli Roberto e Katia.