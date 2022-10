Un malore a pesca non lascia scampo a Claudio, storico alimentarista della Bissuola

MESTRE - L'improvvisa scomparsa di Claudio Brossa ha lasciato senza parole tanti clienti che frequentavano il suo negozio, un punto di riferimento per via Bissuola. L'uomo, che aveva 59 anni, da 21 anni teneva aperta con passione quella attività, un negozio di alimentari che non aveva ceduto alla concorrenza dei colossi della grande distribuzione. Claudio e la moglie Claudia, dietro il bancone, puntavano sulla qualità dei prodotti ma anche sul rapporto con i clienti. Non è passato inosservato, nel quartiere, la chiusura del loro negozio negli ultimi giorni. Il 9 ottobre, dopo una mattinata di pesca, Claudio Brossa era a Venezia da parenti quando ha avuto un infarto. Rimasto in coma, in ospedale, è morto lunedì, una settimana dopo.

Nato a Marghera, quella che portava avanti era una passione di famiglia: anche sua mamma aveva un negozio di alimentari in via Baglioni. Dopo 15 anni di lavoro alla Cadoro, nel 2001 Brossa aveva deciso di aprire la sua attività con la moglie e aveva scelto via Bissuola. «Era la sua più grande passione - racconta Fabio, uno dei due figli - Ha lottato molto ed era orgoglioso di tenere ancora aperto il negozio nonostante l'apertura di tanti supermercati. Ha portato avanti l'attività con cura e dedizione, mantenendo una famiglia e senza farci mai mancare niente, nonostante i tempi difficili». Oltre a Fabio, aveva anche un'altra figlia, Giorgia, entrambi giovanissimi. Il funerale è in programma per venerdì alle 11 nella chiesa di Santa Maria della Pace in via Esiodo.