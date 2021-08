Malore mentre fa il bagno in mare: turista ricoverata in ospedale

BIBIONE - In mare per fare il bagno, poi colta da malore non riesce più a raggiungere la sponda. I soccorritori sono intervenuti oggi, giovedì 5 verso le 13.15, a Bibione Pineta per una bagnante in difficoltà, si tratta di una donna tedesca di 75 anni. Subito a riva mentre l'allarme è arrivato anche al 118 che ha fatto intervenire l'ambulanza del Primo intervento di via Maya. Il pronto intervento dei soccorritori ha strappato alla morte la turista che è stata trasferita in ambulanza all'ospedale di Portogruaro. Sul posto è intervenuta anche la Guardia Costiera di Bibione.

