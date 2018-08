Malore a 47 anni mentre fa jogging: salvato dagli amici della corsa

di Tomaso Borzomì

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

VENEZIA - Quella corsa dettata dall'amore per lo sport e la voglia di mantenersi in forma poteva essergli fatale. Ma il fatto di non trovarsi da solo gli ha salvato la vita, permettendogli di arrivare all'ospedale salvo, nonostante una crisi cardiaca che avrebbe potuto non lasciargli scampo. Un uomo di 47 anni di Murano ieri poteva perdere la vita per aver indossato le scarpe da ginnastica e aver deciso di affrontare le calli e i campielli dell'isola veneziana di corsa, come in tanti fanno ogni giorno. Infatti, correre per la...