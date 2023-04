Malore improvviso stronca il patron dell'Europa group Franco Basso

BIBIONE (VENEZIA) - Un malore improvviso non ha lasciato scampo al patron dell'agenzia Europa di Bibione Franco Basso. La tragedia si è consumata questa mattina, domenica 16 aprile poco dopo le 11, all'interno della agenzia Europa di Clcorso del Sole a Bibione.

Franco Basso, 76 anni, con i fratello Vanni è stato colui che ha permesso lo sviluppo della località turistica di San Michele al Tagliamento. Questa mattina era arrivato nella agenzia come faceva usualmente per lavorare. All'improvviso è stato colto da un malore e subito i collaboratori hanno allertato il 118. Sul posto sono arrivati i sanitari che hanno tentato di salvare la vita all'imprenditore bibionese. Nonostante le cure purtroppo per Franco Basso non c'è stato niente da fare.

Franco Basso è spirato tra le braccia dei familiari e dei loro collaboratori

Sul posto sono arrivati i Carabinieri per le circostanze rituali. Franco Basso, originario di San Stino di Livenza, è stato un imprenditore che ha permesso alla località di Bibione di diventare grande. Dalle terme agli hotel di lusso ai villaggi agli appartamenti, con i propri familiari, ha sempre investito su Bibione e la vicina Lignano. Incredulità e dolore tra i bibionesi che hanno appreso la notizia trasformando una domenica di sole in una giornata buia.