Malore alla guida, automobilista si schianta e muore contro un muretto e i contatori del gas di una casa

MESTRE - Malore alla guida, automobilista di 74 anni si schianta e muore contro un muretto e i contatori del gas di un’abitazione. E' accaduto oggi, 7 novembre, alle 16.40 a Mestre in via Vespucci. I pompieri arrivati con il personale di prima partenza, hanno messo in sicurezza l’auto ed estratto il conducente, che è stato preso in cura dal personale del Suem. Purtroppo nonostante i tentativi di rianimazione il medico ha dovuto dichiarare la morte dell’uomo. La polizia locale ha eseguito i rilievi del sinistro. Sul posto i tecnici della rete gas per la messa in sicurezza dei contatori del gas.