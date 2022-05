SPINEA - Spinea dice addio a un amato rappresentante del commercio cittadino. Valter Franceschin, che per oltre 50 anni ha fatto barba e capelli a tantissimi spinetensi, ieri si è sentito male mentre lavorava in giardino.

Un malore fatale che l'ha strappato alla moglie Teresa, ai figli e a tutti i suoi cari. La notizia è circolata in fretta in città e ha sconvolto i amici e i suoi clienti. Valter, che aveva 78 anni, nel 2019 aveva celebrato il mezzo secolo della sua Barberia di viale Viareggio, la bottega del maestro.

PUNTO DI RIFERIMENTO

La grande festa aveva confermato l'affetto dei suoi clienti e quanto il suo negozio fosse un punto di riferimento per tante persone, del quartiere ma non solo. Nato nel 1944, nel colmello di Orgnano (dalla famiglia dei Franceschin, detti Viseto), come tanti giovani nel dopoguerra Valter aveva il sogno di imparare presto un mestiere e diventare indipendente. Così, dopo aver appreso l'arte fine del barbiere dallo zio Rico e aver lavorato in vari saloni di Mestre e Marghera, decise di aprire la sua attività. Nel 1969, con i risparmi, prese in affitto un locale e lo arredò, iniziando la sua avventura professionale. Una passione per lui tanto che, in occasione della festa per il mezzo secolo di attività, quando Valter aveva già 75 anni, aveva raccontato di non aver alcuna intenzione di smettere. Solo un anno prima, nel settembre 2018, Francesxhin era stato premiato dal Presidente della Camera di Commercio di Venezia e Rovigo, come raro esempio di professionalità e laboriosità. E lo confermano i suoi clienti che ora si stringono intorno alla famiglia: Il suo rinomato salone è stato per tanti un punto fermo in una città che stava cambiando. Ci mancherà dicono. Nei prossimi giorni sarà resa nota la data dei funerali.