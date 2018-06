Una malattia rara spegne il sorriso di Aurora: aveva solo 19 anni

di Filippo De Gaspari

SANTA MARIA DI SALA - Una dolcezza infinita, già nel nome e nel cognome che portava: a confermarlo poi una vita breve, ma vissuta con una sensibilità particolare verso i più deboli. Aurora Angelico è mancata il primo giorno d'estate a causa di una fatale crisi respiratoria che l'ha strappata ai suoi cari a soli 19 anni. La ragazza soffriva fin da piccola di una patologia congenita ma vedeva un futuro radioso davanti, da spendere per sé stessa e gli altri, in particolare per il fratello maggiore,...