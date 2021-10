DOLO - Oggi l’addio a Salvatore Livorno. Si svolgeranno alle 15.30 nella chiesa di San Bortolo di Monselice, i funerali del sindacalista 52enne, autore anche di un paio di pubblicazioni, scomparso lunedì scorso a Padova per una malattia improvvisa. Livorno abitava a Dolo da 12 anni e nel capoluogo brentano la notizia ha destato commozione e stupore in chi lo conosceva per la sua affabilità e disponibilità. Pur originario di Pomigliano d’Arco,...

