Serena uccisa a 42 anni da una rara malattia genetica

FAVARO - Dolore e commozione a Dese per la scomparsa di Serena Maggiolo, giovane donna di 42 anni deceduta sabato scorso a seguito di una malattia genetica che ha condizionato gran parte del suo percorso di vita. Serena viveva in via Litomarino con mamma Marisa e papà Armando, persone molto conosciute a Dese in quanto appartenenti ad una storica famiglia della frazione.