Avvocato malato di diabete muore in Venezuela, il nipote: «L'ospedale è senza dosi d'insulina per le cure»

di Redazione Online

Il legale di origini veneziane Italo Carli, 58 anni, è morto nei giorni scorsi in Venezuela: era ricoverato in una clinica all'avanguardia a Valencia, ma - secondo i parenti -

in questo momento i farmaci scarseggiano e non hanno potuto curarlo a dovere

.



E' stato il nipote, l'avvocato veneziano Marco Sitran, a diffondere la notizia sui social tramite la propria pagina Fb. Carli sarebbe morto per una crisi diabetica, senza la dose di insulina che avrebbe potuto salvarlo. Italo Carli - primo di 5 figli - era nato in Venezuela ma da padre veneziano, marinaio molto noto in città. La famiglia Carli vive ancora in laguna.



Il 58enne legale era stato in Italia per gli studi vivendo per una decina di anni al Lido, mentre frequentava l'università a Padova e Ferrara.Dopo la laurea tornò in Venezuela dove ha svolto anche mansioni di guidice ed era tuttora in attività.

© RIPRODUZIONE RISERVATA