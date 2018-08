Contratta la malaria in Africa. Muore tecnico di 46 anni

di Melody Fusaro

SPINEA - Un lavoro ma soprattutto una forte e quasi irresistibile passione. Questa era l’Africa per, 46enne dimorto lunedì all’ospedale di Mirano. A piangerlo, i parenti e gli amici delle sue tre “case”: Scorzè, dove viveva fino a 10 anni fa, Spinea dove si era trasferito con la sua famiglia e i molti paesi africani che erano per lui come una seconda casa. Tanto da aver scelto, come nome del profilo Facebook, “Africa Francesco El Moro”. Ed è proprio lì che l’uomo ha contratto la malattia che, con il passare degli anni, gli è costata la vita. Francesco Moro si era specializzato nel legname e aveva lavorato, per 22 anni, con le multinazionali del legno