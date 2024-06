MESTRE - La nuova mala del Tronchetto era un'associazione per delinquere di stampo mafioso.

Lo ha stabilito la Corte d’appello di Venezia con una clamorosa sentenza a conclusione del processo di secondo grado, conclusosi nell'aula bunker di Mestre a carico dei 15 imputati che hanno scelto di farsi giudicare con rito abbreviato, usufruendo dello sconto “automatico” di un terzo della pena. I tre giudici, presidente Elisa Mariani, hanno inflitto complessivamente pene per 70 anni, 20 in più rispetto al primo grado.

Il principale imputato, l'imprenditore specializzato in trasporti turistici lagunari, Loris Trabujo, considerato uno dei promotori dell’organizzazione criminale, è stato condannato 20 anni (12 in primo grado). La sentenza ha ribaltato la decisione con cui, lo scorso anno, la gup di Venezia, Benedetta Vitolo, aveva ritenuto che i reati contestati dal pm antimafia Giovanni Zorzi non avessero connotazioni mafiose. Tra 90 giorni le motivazioni.