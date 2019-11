L'ex esattore della mafia confessa: «Così chiedevo il pizzo alle ditte»

di Gianluca Amadori

Anchenella morsa delle. È l’inquietante spaccato che emerge dallerese dal siciliano, 40 anni,, diventato collaboratore di giustizia e ascoltato dalla Procura di Venezia nell’ambito dell’inchiesta sulle infiltrazioni della camorra in Veneto orientale . Nel corso di un paio di interrogatori sostenuti mentre si trovava nel carcere di Bologna, nell’aprile del 2014, Merenda ha raccontato al sostituto procuratore Roberto Terzo di aver collaborato per alcuni anni in una serie di attività estorsive con il boss della droga Attilio Vittorio Violi, emissario in provincia del gruppo Morabito, importante famiglia che fa parte dell’ndrangheta calabrese. Violi attualmente si trova in carcere e la Procura di Venezia lo accusa di aver gestito un consistente traffico di stupefacenti, facente base proprio a Marcon.