Il maestro degli albergatori muore mentre festeggia il Natale in famiglia

VENEZIA - Il "maestro" degli albergatori veneziani, Maurizio D'Este, 63 anni, è morto improvvisamente per un presunto infarto mentre festeggiava il Natale in famiglia. D'Este, come segnalano i colleghi del settore ricordando il loro decano, era un veneziano doc che era stato, tra le altre attività, direttore generale dell'hotel Bauer. Nel corso della sua professione ha guidato l'apertura del San Clemente Palace nel 2003 come direttore generale. Per poi approdare al Baglioni Hotels dove ha ricoperto per anni la carica di vice presidente e con cui tuttora collaborava. Era strettamente impegnato anche con l'Associazione Veneziana Albergatori AVa, con cui ha collaborato per anni con ruolo di Consigliere. D'Este Socio onorario di Aira (Ass. Impiegati D'albergo) di cui ha guidato le fila per anni come presidente regionale del Veneto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA